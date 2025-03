Assalto al supermercato con un’auto ariete: banditi in fuga con 10mila euro

Un piano studiato nei minimi dettagli, un’irruzione fulminea e un bottino di 10mila euro. È la scena da film che si è consumata la scorsa notte a Monte Mario, dove una banda di ladri ha colpito il supermercato Tigre di via Augusto Conti.

L’assalto con l’auto ariete

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno usato un’auto come ariete per sfondare l’ingresso del supermercato. Una volta dentro, hanno puntato dritti alle casse, riuscendo a prelevare una somma ingente di denaro in pochi minuti.

La fuga con l’inganno

Dopo il colpo, la banda si è dileguata rapidamente, ma non senza lasciare dietro di sé una trappola per rallentare eventuali inseguitori. Hanno infatti disseminato la strada di carrelli della spesa, probabilmente per ostacolare la circolazione e guadagnarsi più tempo per far perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

Sul caso sta indagando la polizia, che ha avviato le verifiche per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili alle indagini.

Resta da capire se si sia trattato di un colpo isolato o se la banda possa aver già colpito in altre zone della città.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.