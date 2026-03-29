Assalto all’informazione: troupe Rai aggredita dagli anarchici. È la seconda volta in una settimana

Non sono bastati i blindati e la cavalleria a proteggere chi, taccuino e telecamera alla mano, stava solo cercando di documentare i fatti.

Stamattina, domenica 29 marzo 2026, nel cuore del Parco degli Acquedotti, la violenza politica ha travolto una giornalista del servizio pubblico.

Mentre la cronista tentava di porre una domanda a uno dei partecipanti al raduno in memoria di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, è scattata l’aggressione: insulti, minacce fisiche e il microfono strappato di mano e scaraventato a terra.

La denuncia della Rai: «Attacco alla democrazia»

L’azienda di Viale Mazzini è intervenuta con una nota durissima, ribadendo che il rispetto per il lavoro dei cronisti è “condizione essenziale per la tutela della libertà di stampa e per la qualità della vita democratica del Paese”.

Un episodio che ricalca quasi fotograficamente quanto accaduto domenica scorsa, confermando l’esistenza di un “clima d’assedio” nei confronti dei media durante le manifestazioni dell’area antagonista.

Il coro di condanna delle istituzioni

La notizia ha innescato una reazione immediata e trasversale dai palazzi della politica:

Ignazio La Russa (Pres. Senato): Ha parlato di una “vile aggressione” maturata in un clima sempre più preoccupante che sta infiammando piazze e facoltà universitarie.

Lorenzo Fontana (Pres. Camera): Ha sottolineato come la violenza contro gli operatori dell’informazione rappresenti un “grave attacco alla libertà di stampa”.

Commissione Vigilanza Rai (FdI): I componenti del partito di maggioranza hanno espresso forte preoccupazione per la reiterazione di simili episodi a soli otto giorni di distanza, puntando il dito contro chi, a loro dire, sottovaluta la deriva violenta di certi gruppi.

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