Assalto armato in un negozio di via Collatina, il rapinatore scappa in monopattino

Scene di autentico terrore quelle vissute ieri sera, lunedì 15 giugno, nel quadrante est della Capitale.

Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione all’interno del supermercato “Tigre” di via Collatina, seminando il panico tra il personale dipendente e gli ultimi clienti presenti a ridosso dell’orario di chiusura.

Il colpo, pianificato nei minimi dettagli, si è però trasformato in un clamoroso buco nell’acqua, costringendo il malvivente a una fuga precipitosa.

L’allarme è scattato intorno alle 20:40, quando il bandito ha raggiunto il piazzale dell’attività commerciale a bordo di un mezzo decisamente insolito per le modalità della fuga, ma sempre più utilizzato dai criminali metropolitani: un monopattino elettrico.

Minacce alla Cassiera e il Mistero del Colpo Fallito

Entrato rapidamente nel punto vendita con il volto travisato, l’uomo si è diretto senza esitazione verso la linea delle casse. Lì ha estratto l’arma da fuoco dalle tasche, puntandola contro una dipendente e intimandole di consegnare immediatamente tutto il denaro contante contenuto nei cassetti.

Qualcosa, tuttavia, ha fatto deragliare i piani del rapinatore. Per cause che gli investigatori stanno ancora cercando di decifrare – forse un movimento sospetto di un addetto alla sicurezza, l’arrivo di un cliente o il timore dell’attivazione dei dispositivi antirapina – il malvivente ha improvvisamente desistito dal suo intento. Senza attendere un solo secondo di più, è fuggito dal supermercato a mani vuote, rimontando a bordo del monopattino e scomparendo nelle vie limitrofe.

Le Indagini

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto pochi minuti dopo la segnalazione al 112, hanno isolato l’area e avviato i rilievi scientifici.

Caccia al Bandito Seriale

Nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma lo choc tra il personale del supermercato è stato altissimo.

Gli investigatori del commissariato di zona stanno incrociando i dati di questo tentato assalto con i fascicoli di altri episodi analoghi registrati nelle ultime settimane tra la via Collatina, la via Prenestina e il quartiere Centocelle.

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