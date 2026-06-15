Assalto armato nel ristorante al Trionfale: ferito un cameriere
I banditi, messi in fuga dalla reazione dello staff, scappano a piedi. Una giovane commissaria e un vice ispettore liberi dal servizio inseguono i malviventi e ne catturano uno
Una normale cena del sabato sera si è trasformata in un film d’azione nel cuore del quartiere Trionfale, dove il coraggio dei dipendenti e il sangue freddo di due clienti d’eccezione hanno sventato una sanguinosa rapina a mano armata.
Erano le 22:00 di sabato 13 giugno quando due malviventi con il volto travisato hanno fatto irruzione all’interno di un affollato ristorante della zona, armati di coltelli e di una pistola, seminando il panico tra i tavoli.
Lo Sparo in Sala e la Rivolta dello Staff
I banditi hanno fatto leva sulla confusione del fine settimana per tentare il colpo gobbo, ma la situazione è degenerata nel giro di pochi istanti.
Durante le fasi più concitate e critiche dell’assalto, uno dei malviventi ha premuto il grilletto, esplodendo un colpo a bruciapelo con l’arma – che i rilievi successivi hanno accertato essere una pistola ad aria compressa.
Il proiettile ha centrato in pieno un cameriere del locale. Vedere il collega ferito ha scatenato la reazione immediata e disperata dello staff.
I dipendenti si sono scagliati in blocco contro i criminali, dando vita a una violenta colluttazione corpo a corpo per difendere l’incolumità dei presenti.
Sopraffatti dalla reazione corale dei lavoratori e rimasti a mani vuote, i due assalitori sono stati costretti a desistere, abbandonando il piano iniziale e precipitandosi all’esterno verso lo scooter parcheggiato poco distante.
La Coppia d’Oro della Polizia: Caccia all’Uomo in Strada
I malviventi non avevano fatto i conti con gli ospiti seduti in sala. Tra i clienti che assistevano alla scena, infatti, c’era una giovane commissaria di polizia insieme al fidanzato, vice ispettore della Polizia di Stato.
I due agenti, liberi dal servizio, non hanno esitato un secondo: si sono alzati di scatto e si sono lanciati all’inseguimento dei fuggitivi lungo i marciapiedi del quartiere.
La Caduta e le Manette
Braccato da vicino dal vice ispettore, uno dei due banditi ha perso l’equilibrio durante la corsa disperata, franando pesantemente sull’asfalto. Il poliziotto gli è piombato addosso prima che potesse rialzarsi, immobilizzandolo definitivamente.
L’arrestato è un 48enne italiano con precedenti alle spalle. Durante le perquisizioni personali, l’uomo è stato trovato in possesso anche di una modesta quantità di sostanza stupefacente.
Rimasto ferito nella caduta, il malvivente è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, dove si trova attualmente piantonato in stato di arresto a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno eseguito i rilievi tecnici all’interno del locale e hanno fatto scattare una massiccia battuta di caccia all’uomo in tutto il quadrante per rintracciare il complice, riuscito a dileguarsi nel nulla sfruttando il caos del momento.
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