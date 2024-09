Assemblea capitolina, Celli: approvata mozione per i Silos d’artista a Piazza Venezia

E’ stata approvata dall’Assemblea capitolina la mozione per i ‘Silos d’artista’ nel cantiere della stazione Venezia della Metro C. Con il via libera alla proposta a prima firma della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, si procederà ora all’attivazione delle procedure amministrative per la selezione di artisti nazionali e internazionali che realizzeranno opere di street art sui silos a servizio dell’idrofresa.

“Nel cuore di Roma, a Piazza Venezia, vogliamo offrire alla città e ai suoi visitatori un esempio di come l’arte possa integrarsi con il tessuto urbano anche in contesti di trasformazione e sviluppo. L’obiettivo è trasformare un cantiere che impatterà a lungo su Piazza Venezia in un’opportunità di bellezza e creatività”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Nonostante la complessità dei lavori – spiega la presidente Celli – vogliamo che i cittadini e i turisti possano vivere l’esperienza dell’arte anche in luoghi inaspettati, in una piazza tanto iconica e storica. I silos diventeranno vere e proprie tele per gli artisti di strada. Il cantiere di piazza Venezia diventerà un vero e proprio museo contemporaneo a cielo aperto.

È un progetto che guarda al futuro, alla nostra identità culturale e alla promozione di Roma come capitale dell’arte in tutte le sue forme ed espressioni.

Ringrazio i consiglieri che hanno votato a favore della mozione, condividendo la visione di un’arte che si intreccia con la quotidianità e con la vita urbana”.

