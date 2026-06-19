Categorie: Cultura e Spettacoli
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“Astronauti in Biblioteca”, un cortometraggio

Realizzato in occasione dei 150 anni dell'istituzione della Biblioteca nazionale centrale di Roma

Redazione - 19 Giugno 2026

C’è un luogo in cui il tempo rallenta, l’immaginazione prende spazio e ogni storia sembra parlare anche di noi.

“Astronauti” è un viaggio dentro la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, e un po’, anche dentro noi stessi

La Biblioteca è lieta di presentare il cortometraggio ‘Astronauti’ realizzato in occasione dei 150 anni dell’istituzione della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

In uscita dal 18 giugno sul canale Youtube della Biblioteca e sui social collegati, il  corto ‘Astronauti’ è diretto da Riccardo Chiappa con protagonisti Chiara Fabiano e Stefano De Majo. Il corto è scritto da Riccardo Chiappa e Matilde Izzo.

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