“Astronauti in Biblioteca”, un cortometraggio

C’è un luogo in cui il tempo rallenta, l’immaginazione prende spazio e ogni storia sembra parlare anche di noi.

“Astronauti” è un viaggio dentro la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, e un po’, anche dentro noi stessi

La Biblioteca è lieta di presentare il cortometraggio ‘Astronauti’ realizzato in occasione dei 150 anni dell’istituzione della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

In uscita dal 18 giugno sul canale Youtube della Biblioteca e sui social collegati, il corto ‘Astronauti’ è diretto da Riccardo Chiappa con protagonisti Chiara Fabiano e Stefano De Majo. Il corto è scritto da Riccardo Chiappa e Matilde Izzo.

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