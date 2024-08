ATM di Poste Italiane vandalizzati alla Magliana. L’azienda rassicura: “In corso intervento di ripristino”

Poste Italiane esprime rammarico per i disagi causati dalla temporanea inattività dei due sportelli ATM Postamat situati presso l’ufficio postale di via Caprese 26 a Roma. La scorsa notte, gli sportelli sono stati oggetto di gravi atti vandalici che ne hanno compromesso il regolare funzionamento.

L’Azienda rassicura i cittadini che tutte le azioni necessarie per il ripristino dell’operatività degli sportelli sono state tempestivamente avviate.

Gli ATM torneranno a garantire il normale servizio appena possibile, compatibilmente con l’entità dei danni subiti.

Nel frattempo, per tutte le operazioni, gli utenti possono fare riferimento agli uffici postali limitrofi, dotati di sportelli ATM Postamat operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Questi uffici includono le sedi di via Lenin, via Monte delle Capre 22, via Ugo Amaldi 10 e via San Pantaleo Campano 63.

Gli ATM disponibili consentono di effettuare prelievi di denaro contante, pagamenti di utenze e bollettini, ricariche telefoniche e di carte PostePay, oltre a fornire interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙