Attesi 50mila manifestanti il 7 ottobre 2023 a Roma

Il 7 ottobre pomeriggio sono previsti due cortei che sfileranno per “la Costituzione, il lavoro e contro la precarietà”, l’iniziativa è organizzata da una rete di associazioni assieme alla Cgil.

E’ stata annunciata la partecipazione di 50mila persone che tra le ore 13:00 e le 19:00 costituiranno i due cortei che si dirigeranno verso piazza di Porta San Giovanni; uno partirà da piazza della Repubblica e l’altro da piazzale dei Partigiani (zona Ostiense-Piramide). Le modifiche al trasporto pubblico locale interesseranno 44 linee, e temporaneamente potrebbero essere chiuse alcune fermate della Metro.

I percorsi dei cortei del 7 ottobre 2023

Il primo corteo, partendo da piazza della Repubblica giungerà a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto.

Il secondo corteo, partendo da piazzale dei Partigiani giungerà sempre a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano.

Le deviazioni per il trasporto pubblico locale

Sul fronte della viabilità, e del trasporto pubblico, sono previsti divieti di sosta nei punti di partenza e arrivo delle manifestazioni, chiusure lungo i percorsi dei due cortei e deviazioni per le linee 3NAV, 5, 14, 16, 23, 30, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 170, 280, 360, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 718 e 719, 769, 775, 792, 910, H e C3. Possibile deviazione anche per le linee 77, 218 e 665 in zona San Giovanni.

Su indicazione della Questura, possibile la temporanea chiusura, solo in caso di effettiva necessità, delle fermate metro presenti lungo i percorsi delle manifestazioni.