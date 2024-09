Attimi di panico in mare: equipaggio salvato a Tor San Lorenzo

Un peschereccio e il suo equipaggio hanno rischiato di affondare al largo di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, nel pomeriggio di venerdì.

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera dal peschereccio “Raffaella Madre”, che stava imbarcando acqua a bordo, rendendo impossibile continuare la navigazione in sicurezza.

In risposta all’emergenza, due motovedette, la CP 831 e la CP 859, sono partite dai porti di Fiumicino e Anzio per prestare aiuto.

La motovedetta CP 859, giunta sul luogo, ha impiegato una pompa per aspirare l’acqua accumulata all’interno del peschereccio.

Questo intervento tempestivo ha evitato l’affondamento e ha permesso all’imbarcazione di rientrare, seppur a lento moto, al porto di Anzio, sotto la scorta delle unità della Guardia Costiera.

Grazie al pronto intervento, è stato scongiurato un grave pericolo per l’equipaggio e per il peschereccio stesso. Le autorità stanno ora effettuando i consueti controlli tecnici sul motopesca per determinare le cause dell’incidente e prevenire ulteriori rischi.

