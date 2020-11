Attiva nuova postazione Covid-19 per pazienti fragili presso Drive-in di Labaro

Da oggi, 17 novembre 2020, preso il Drive-in di Labaro, in via San Daniele del Friuli, è attiva una nuova postazione Covid-19 dedicata ai pazienti fragili. Così in un comunicato il Campidoglio.

Questo nuovo servizio, avviato grazie al sostegno di Roma Capitale e del Municipio XV, prevede l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi con esito in 30 minuti per pazienti fragili, ovvero pazienti oncologici, immunodepressi, dialitici, disabili e Over 70.

Inoltre, il paziente rilevato positivo potrà eseguire immediatamente, sempre all’interno del Drive-in di Labaro, il tampone molecolare di conferma senza dover effettuare una nuova prenotazione.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, che in collaborazione con la ASL RM1 sta già svolgendo presso questo Drive-in il servizio di esecuzione e analisi di tamponi orofaringei per screening Sars-Cov2, ha ritenuto doveroso offrire questo servizio aggiuntivo, che rappresenta un unicum nella rete regionale Drive-in.

L’accesso sarà possibile esclusivamente su prenotazione effettuabile sul sito prenota-drive.regione.lazio.it.

Il punto di attesa delle autovetture dirette alla nuova postazione è il medesimo già operativo in viale Gemona del Friuli. Il nuovo servizio osserverà il medesimo orario della postazione Drive-in di Labaro già in funzione. Nel dettaglio:

– Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00

– Domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.00.