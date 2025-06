Atto vandalico a Forte Bravetta: oltraggio alla memoria della Resistenza

Nella notte, quando l’oscurità diventa rifugio per vigliacchi e provocatori, qualcuno ha colpito ancora. La lapide che ricorda i partigiani fucilati dai nazisti all’interno di Forte Bravetta, storico luogo della memoria della Resistenza romana, è stata nuovamente imbrattata. Stavolta una sola parola, incisa sul marmo in modo netto e violento: “Remigrazione”.

Un termine carico di propaganda razzista, simbolo dei peggiori slogan dell’estrema destra, che ha risuonato sinistro proprio nel giorno della Festa della Repubblica – la stessa Repubblica nata dai valori della Resistenza che quella lapide rappresenta.

“Come sempre, di notte, perché la vigliaccheria è tipica degli ambienti di estrema destra”, ha denunciato il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti , che ha annunciato l’immediata rimozione dell’imbrattamento: “Siamo già al lavoro per ripulire la stele e continueremo a farlo ogni volta che sarà necessario. La nostra Repubblica è e sarà sempre dell’accoglienza e della pace, non certo della remigrazione”.

Non è la prima volta che la memoria dei fucilati di Forte Bravetta viene offesa. Già lo scorso 25 aprile, giornata della Liberazione, sulla stessa lapide era comparsa una scritta inquietante: “Partigiano, stupratore, assassino”, vergata in rosso.

In quell’occasione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva condannato l’episodio, sottolineando quanto fosse ancora fondamentale testimoniare i valori della libertà e dell’antifascismo.

Anche l’ANPI provinciale di Roma è intervenuta con una nota dura e appassionata:

“I campioni del coraggio ‘italico’ che agiscono come al solito strisciando, col buio, inneggiando alla ‘remigrazione’ , hanno profanato la memoria dei Patrioti fucilati dalla feccia fascista. Questa feccia vorrebbe oggi, in nome di una presunta superiorità razziale, escludere uomini, donne e bambini dai diritti universali conquistati col sangue della Resistenza ”.

L’associazione dei partigiani ha chiesto alle istituzioni un pronto ripristino, misure di protezione più efficaci e l’individuazione dei responsabili, ricordando che gesti di questo tipo non sono solo atti vandalici, ma possono configurare reati gravi secondo la Legge Mancino sull’odio razziale e la propaganda neofascista.

