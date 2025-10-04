Atto vandalico a Termini, la statua di Giovanni Paolo II presa di mira durante le manifestazioni pro-Pal

Prima la kefiah, poi le scritte: la statua di papa Giovanni Paolo II a piazza dei Cinquecento continua a essere al centro delle tensioni legate alle manifestazioni pro-Palestina.

L’immagine del pontefice con il drappo palestinese, scattata durante il corteo organizzato da Cgil, Usb, associazioni palestinesi e studenti, è diventata virale nella mattinata di venerdì 3 ottobre.

Oggi, nel giorno di un nuovo grande corteo nella Capitale – con oltre 200mila partecipanti attesi – i carabinieri della stazione Macao hanno scoperto atti vandalici sulla statua, che sorge proprio di fronte alla stazione Termini, cuore del presidio pro-Pal iniziato il 26 settembre.

Sulla base della scultura sono comparse scritte offensive, tra cui “Fascista di…” e il simbolo comunista della falce e martello.

Immediato l’intervento dei militari, che hanno accertato i danni e attivato le procedure per la rimozione delle scritte e il ripristino del decoro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.