Attraverso le nuvole i corti di Pasolini

Attraverso le nuvole i corti di Pier Paolo Pasolini è questo il tema di novembre dell’approfondimento culturale sul linguaggio cinematografico curato dallo Storico del cinema e artista Antonello Morsillo.

L’autore dopo le tre conferenze del 2015, per il quarantennale della morte di Pasolini, in occasione del centenario della nascita del grande autore propone un approfondimento sul cinema pasoliniano. L’intento è quello di fornire delle chiavi di lettura sui suoi cortometraggi. In questa scelta si disvela un intero mondo ricco di sfaccettature: realismo, poesia, sogno, arte. Un sentiero dove la strada da percorrere lascia ad ognuno una grande curiosità e contemporaneamente una necessità di scoprirne l’identità.

La partecipazione è gratuita; i posti sono limitati, è richiesta la prenotazione al numero 0645460741 oppure tramite e-mail: collinadellapace@ bibliotechediroma.it comunicando il proprio nome e numero di telefono. L’immagine sulla locandina è un dettaglio dell’opera Pier Paolo Pasolini, 70×100, acrilico su tela, 2011 di Antonello Morsillo. Collezione privata (Piacenza).