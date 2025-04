Auser in azione per il decoro urbano a Corviale

Iniziativa di cittadinanza attiva a Corviale per la pulizia e cura del marciapiede di via Poggio Verde, in prossimità di largo Odoardo Tabacchi.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 aprile, dalle 9.30 alle 12.30.

L’evento, organizzato da Auser Corviale Odv con il patrocinio del Municipio XI e il supporto di Ama, coinvolgerà iscritti e volontari dell’organizzazione.

Auser Corviale Odv è un’organizzazione di volontariato che sostiene e promuove l’invecchiamento attivo degli anziani in situazioni di difficoltà per motivi di salute, motivi economici e disagio sociale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.