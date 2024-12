Auto e ciclomotori in fiamme nel quartiere Tuscolano, donna intossicata da fumi

Una notte di paura quella tra il 30 e il 31 dicembre a Roma, dove un incendio ha avvolto due automobili e quattro ciclomotori parcheggiati in via Gaspare Finali, nella zona Tuscolano.

Alle 4:15 circa, le fiamme sono divampate improvvisamente, distruggendo o danneggiando gravemente i mezzi.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione Roma Tuscolano, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

La donna che si trovava nelle vicinanze è stata soccorsa per intossicazione da fumi e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni e non sembrano gravi.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente per domare l’incendio, non hanno trovato alcun indizio che possa far pensare a un atto doloso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per capire le cause del rogo.

L’incendio ha comunque suscitato grande apprensione, destando preoccupazione tra i residenti della zona.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fare chiarezza sulla vicenda, mentre la comunità locale rimane scossa da un episodio che, fortunatamente, non ha causato feriti gravi.

