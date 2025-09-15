Auto e moto a tutta velocità, Carabinieri interrompono gare clandestine

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per contrastare le corse clandestine di auto e moto che da tempo mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

Anche lo scorso fine settimana, le pattuglie hanno intensificato la loro presenza sul territorio, in collaborazione con le altre forze dell’ordine e seguendo le direttive del Prefetto Lamberto Giannini.

La notte scorsa, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata nuovamente sull’area intorno al centro commerciale “Da Vinci”, già teatro di controlli nelle settimane precedenti.

Questa volta, l’operazione ha visto impegnati i militari della Stazione di Fiumicino insieme alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia e alla Stazione di Roma Ponte Galeria.

Al termine del servizio, quattro giovani sono stati denunciati per “organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare”: si tratta di un 23enne alla guida di una Mercedes, un 16enne e un 19enne su due Yamaha 125 e un 19enne su una moto Benelli.

Tutte le patenti sono state ritirate e i veicoli sequestrati ai fini della confisca, per fermare sul nascere comportamenti pericolosi e ribadire che le strade di Roma non sono piste da gara.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.