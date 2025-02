Auto Elettriche testate sul GRA: consumi e autonomia

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma si è svolta la quinta edizione del test indipendente “From 100% to 5%”

che ha analizzato l’efficienza delle auto elettriche in condizioni di guida reale.

Questo test è stato promosso da Motor1.com e InsideEVs, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Risultati per Consumi

Modello Consumo (kWh/100km) Potenza (CV) Peso (kg) Costo per 100 km (casa) Costo per 100 km (colonnina) Costo per 100 km (super veloce) Lancia Ypsilon 15.9 156 1.561 4.6 € 10.3 € 14.3 € MINI Aceman 16.1 184 1.720 4.7 € 10.5 € 14.5 € Hyundai Inster 16.4 115 1.428 4.7 € 10.6 € 14.7 € Kia EV3 17.0 204 1.750 4.9 € 11.1 € 15.3 € Alfa Junior 17.5 156 1.620 5.1 € 11.4 € 15.8 € Skoda Elroq 18.2 286 2.119 5.3 € 11.9 € 16.4 € Renault 5 19.0 150 1.460 5.5 € 12.4 € 17.1 € Omoda 5 EV 19.2 204 1.785 5.6 € 12.5 € 17.3 € Ford Explorer 19.3 286 2.102 5.6 € 12.5 € 17.3 € Volvo EX30 20.5 272 1.830 5.9 € 13.3 € 18.4 € Citroen eC3 20.6 113 1.491 6.0 € 13.4 € 18.5 € Smart #1 21.9 272 1.780 6.3 € 14.2 € 19.7 €

Risultati per Autonomia

Modello Batteria Netta (kWh) Autonomia GRA (km) Giri di GRA Autonomia WLTP (km) Delta % Kia EV3 55 323 4.5 436 -26% Omoda 5 EV 61 318 4.4 430 -26% Lancia Ypsilon 48.1 302 4.2 402 -25% Alfa Junior 50.8 289 4.0 410 -29% Hyundai Inster 46 281 3.9 370 -24% Renault 5 52 274 3.8 410 -33% Volvo EX30 49 239 3.3 344 -30% MINI Aceman 38.5 239 3.3 310 -23% Smart #1 47 215 3.0 310 -31% Citroen eC3 44 214 3.0 320 -33% Skoda Elroq 77 422 5.9 580 -27% Ford Explorer 77 400 5.6 602 -34%

L’analisi ha evidenziato che l’autonomia reale delle auto elettriche testate è inferiore mediamente del 28%

rispetto ai dati dichiarati nel ciclo WLTP. Questo test è stato supportato da Plenitude, Pirelli e Ayvens.

L’importanza dei test su strada

I test su strada come “From 100% to 5%” sono fondamentali per fornire ai consumatori dati reali sulle prestazioni delle auto elettriche. Molti automobilisti, infatti, basano le proprie scelte di acquisto sulle autonomie dichiarate dalle case produttrici, che però sono misurate in condizioni ottimali e possono differire significativamente dall’esperienza quotidiana.

Questo tipo di prova permette di avere un quadro più veritiero dell’efficienza dei veicoli, soprattutto su percorsi urbani ed extraurbani come il Grande Raccordo Anulare.

Efficienza contro autonomia: cosa conta di più?

Uno degli aspetti più interessanti emersi dal test è il confronto tra efficienza e autonomia. Se da un lato le auto con batterie più grandi offrono percorrenze maggiori, dall’altro modelli più leggeri e aerodinamici, come la Lancia Ypsilon e la Hyundai Inster, dimostrano che un minore consumo energetico può tradursi in una riduzione dei costi di ricarica e in un impatto ambientale inferiore.

Questa è un’informazione chiave per chi cerca un’auto elettrica per l’uso quotidiano in città e non vuole rinunciare all’efficienza.

L’evoluzione delle infrastrutture di ricarica

Un altro aspetto da considerare è la disponibilità delle infrastrutture di ricarica.

Il test ha evidenziato come i costi di ricarica varino notevolmente a seconda della modalità scelta: ricaricare a casa è molto più conveniente rispetto all’uso delle colonnine pubbliche, specialmente quelle super veloci in autostrada. Questo sottolinea l’importanza di investire in una rete capillare di punti di ricarica accessibili ed economici, per rendere l’adozione delle auto elettriche sempre più sostenibile per gli utenti.

Conclusioni: quale auto scegliere?

I risultati di questo test indipendente possono essere un’ottima guida per chi sta valutando l’acquisto di un’auto elettrica.

Modelli come la Kia EV3 e la Omoda 5 EV si distinguono per l’autonomia, mentre la Lancia Ypsilon si conferma una delle più efficienti in termini di consumi.

Ogni automobilista ha esigenze diverse, ma una cosa è chiara: i dati reali di utilizzo sono indispensabili per fare una scelta consapevole e informata.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.