Auto, il salasso della Capitale: mantenere l’automobile di famiglia a Roma costa quasi 3.649 euro l’anno

Guidare un’auto all’ombra del Colosseo non è mai stato così caro. Tra carburante, manutenzione e polizze assicurative, il costo per mantenere in regola una vettura di famiglia ha raggiunto cifre da capogiro.

Secondo l’ultima analisi di Facile.it e Pratiche Auto Online, una coppia con figli a Roma spende mediamente 3.649 euro l’anno, un dato che posiziona la Capitale tra le città più costose d’Italia, superando Milano e restando seconda solo a Napoli.

I tre profili di spesa a confronto

L’indagine ha preso in esame tre tipologie di automobilisti, evidenziando come l’età del conducente e il nucleo familiare incidano drasticamente sul portafoglio.

Famiglie: la trappola dei figli under 25

Per una famiglia romana con un’auto diesel, la voce più pesante è quella della manutenzione (€ 1.347), ma è sull’assicurazione che si registra la criticità maggiore.

La presenza in casa di guidatori con meno di 25 anni impedisce di usufruire della formula “guida esperta”, facendo schizzare la polizza a 693 euro (contro i 432 euro di Milano). Anche il bollo a Roma resta alto: 268 euro contro i 240 della città meneghina.

Neopatentati: il record negativo

Il vero “salasso” colpisce però i giovani under 21. Chi ha appena conseguito la patente e deve assicurare un’utilitaria partendo dalla classe 14, si trova davanti a un premio medio di 2.155 euro.

Il consiglio per risparmiare: L’unica ancora di salvezza resta l’RC Familiare, che permette di ereditare la classe di merito di un genitore (solitamente la prima). In questo caso, il risparmio sul premio assicurativo può arrivare fino al 34%.

Coppie senza figli: i più “fortunati”

Chi non ha figli e ha superato i 40 anni vede i costi scendere sensibilmente, fermandosi a una media di 2.532 euro. In questo caso a pesare è soprattutto la benzina (€ 1.005 per 10.000 km), ma l’assicurazione scende a 472 euro grazie alla classe di merito consolidata e all’assenza di rischi legati a guidatori inesperti.

Conclusioni

L’analisi conferma che Roma è una città particolarmente ostile per gli automobilisti, specialmente sul fronte delle polizze e della tassazione locale (bollo).

La manutenzione ordinaria, complice anche l’usura derivante dal traffico cittadino e dallo stato delle strade, si conferma una tassa fissa pesante che non accenna a diminuire, portando il costo chilometrico della libertà di movimento a livelli record per l’anno 2026.

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