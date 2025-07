Autobus divorato dal fuoco a Roma nord: esplosioni e panico al Fleming

Un boato, poi il fumo nero che si alza minaccioso tra i palazzi eleganti del Fleming. L’incendio è divampato in un attimo, trasformando un autobus Atac in una palla di fuoco. È successo poco prima di mezzogiorno, in piazza Diodati, dove un mezzo della municipalizzata è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Il bus, un Citelis da 12 metri in servizio dal 2013. Fortunatamente, l’autobus – che stava rientrando in rimessa e non trasportava passeggeri – era vuoto. L’autista è riuscito ad allertare i soccorsi in tempo, evitando il peggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la polizia locale di Roma Capitale. Non ci sono stati feriti, ma il rogo ha danneggiato anche due auto parcheggiate nei pressi. A terra, gli investigatori hanno rinvenuto una striscia di liquido oleoso, forse carburante perso dal bus poco prima dell’incendio. Saranno le analisi a chiarire l’origine esatta del rogo.

Nel giro di tre settimane, questo è il terzo caso di incendio che coinvolge un autobus nella Capitale. Solo dieci giorni fa, un altro mezzo del trasporto pubblico era andato in fiamme su una linea periferica; ancora prima, a largo Telese, un bus incendiato aveva provocato danni persino a un palazzo.

In una nota ufficiale, Atac ha rassicurato sulla dinamica dell’incidente: «Mentre il mezzo, fuori servizio e senza passeggeri, rientrava in rimessa, si è sviluppato un incendio. Nessuna conseguenza per le persone. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente».

