Autobus in fiamme a Mostacciano: colonna di fumo nero su Roma sud

Un incendio ha distrutto un autobus della linea TPL in transito nella zona di Mostacciano, a Roma Sud. Il conducente del mezzo pubblico, accortosi delle fiamme mentre viaggiava in via Domenico Jachino, ha prontamente richiesto l’intervento al 112.

I vigili del fuoco, assieme alle pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, sono intervenuti intorno alle 13:20 di oggi – lunedì 29 luglio – all’altezza di via di Decima, trovando l’autobus avvolto dalle fiamme.

Il rogo, di notevole entità, ha coinvolto anche la vegetazione al lato della carreggiata.

Per mettere in sicurezza la zona, i caschi bianchi hanno chiuso un tratto di via di Decima all’altezza della rotatoria in direzione via Mostacciano.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

