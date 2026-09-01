Avvenuta riqualificazione largo Camesena, comunicato del Consigliere Montanini

Pubblichiamo un comunicato del Consigliere del IV Municipio Fabrizio Montanini in relazione all’avvenuta riqualificazione dell’area di largo Camesena.

“Dopo mesi di segnalazioni ed esposti, finalmente la degradante situazione degli abusivi a largo Camesena (via Andreatta) accanto la Stazione Tiburtina ha avuto fine.

Già in passato eravamo riusciti a farli sgomberare e a far riqualificare l’area, ma erano a poca distanza di tempo ritornati.

Dei problemi che queste persone causavano ai residenti se ne erano occupati anche noti youtuber ma senza esito. Così come della grande colonia di topi che si era creata con tutta l’immondizia accumulatasi.

Ora, pretendiamo che ci sia maggior controllo da parte delle forze dell’ordine al fine di intervenire immediatamente alle prime avvisaglie di accampamento.

Quello che vogliono i cittadini, e che purtroppo mancano ovunque, sono decoro e sicurezza. Avremo prima o poi un’Amministrazione che li mette al primo posto?

Fabrizio Montanini, consigliere del IV Municipio di Forza Italia”

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