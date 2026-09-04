Interrogazione sulla passerella ciclopedonale nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene nel IV Municipio

Il 20 luglio 2026 il consigliere regionale Massimiliano Valeriani ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’Assessora ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, per sapere:

«– se la Regione intende dare seguito all’impegno assunto al fine di rendere operativa e certa la realizzazione del progetto: Passerella ciclopedonale nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene da ubicare nel IV Municipio;

– se la Conferenza dei Servizi si è svolta e con quale esito;

– qual è eventualmente il cronoprogramma di realizzazione dell’opera».

La passerella è collocata nel tratto compreso tra Ponte Mammolo e Ponte Nomentano, realizzando un collegamento ciclopedonale diretto tra Vicolo del Casale Rocchi (permettendone la riqualificazione), altezza Campo Sportivo Nicolino Usai, sulla sponda sinistra dell’Aniene (quartiere Pietralata, altrimenti non connesso al Parco) e la valle ai piedi della Casa del Parco dell’Ente Regionale RomaNatura sulla sponda destra (quartiere Casal de’ Pazzi).

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