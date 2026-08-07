Scuola Randaccio: proseguono i lavori

Proseguono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Scuola Randaccio a Casal Bertone.

In questi giorni il Presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti e l’Assessora alla Scuola Annarita Leobruni hanno effettuato una serie di sopralluoghi presso il plesso scolastico per verificare lo stato di avanzamento degli interventi in corso in vista della riapertura dell’anno scolastico.

Sono stati investiti 100.000 euro per la manutenzione ordinaria della struttura, con particolare attenzione alla sistemazione e alla messa in sicurezza della mensa scolastica. I lavori saranno completati entro il mese di settembre, consentendo agli studenti e al personale scolastico di rientrare in ambienti più sicuri e funzionali.

Durante i sopralluoghi è stato inoltre verificato l’avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del vano scale che, alla riapertura della scuola, sarà completamente libero dai ponteggi. Sta proseguendo l’iter per la rimozione dell’amianto, che oggi è messo in sicurezza, presenti al piano -1 e al piano della scuola dell’infanzia, accompagnate dal successivo rifacimento delle pavimentazioni.

“Continuiamo a monitorare personalmente i cantieri delle nostre scuole affinché ogni intervento proceda secondo i tempi previsti e con la massima attenzione alla sicurezza”, dichiara il Presidente Massimiliano Umberti.

“La scuola rappresenta una priorità per questa amministrazione e il lavoro che stiamo portando avanti ha l’obiettivo di garantire a studentesse, studenti, famiglie e personale scolastico edifici sempre più sicuri, accoglienti e moderni” dichiara l’Assessora Annarita Leobruni.

4 milioni alla progettazione e riqualificazione

Un importante segnale arriva inoltre da Roma Capitale, che ha finanziato 4 milioni di euro destinati alla progettazione e alla completa riqualificazione dell’intero plesso scolastico. Un investimento strategico che consentirà di intervenire in modo strutturale sull’edificio, migliorandone qualità, funzionalità e sicurezza.

Nel frattempo, dopo il rifacimento delle guaine proseguono i lavori anche alle scuole medie di Casal Bertone con il ripristino delle aule, il rifacimento della casa del custode e delle parti comuni ammalorate e la progettazione per la ristrutturazione dei bagni che accoglieranno bambini e bambine, ragazzi e ragazze.

L’Amministrazione del Municipio Roma IV continuerà a seguire costantemente l’andamento dei lavori affinché la comunità scolastica possa beneficiare di spazi adeguati e all’altezza delle esigenze educative del territorio.

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