Avviata la riqualificazione delle strade attorno alla Stazione Tiburtina

A partire da oggi, lunedì 3 marzo, prenderanno il via alcuni interventi di riqualificazione delle strade di collegamento alla stazione Tiburtina.

In particolare riguarderanno:

– il rifacimento stradale di piazzale delle Province e di viale Ippocrate;

– i marciapiedi di via Teodorico (da via Lorenzo il Magnifico alla circonvallazione Nomentana);

– la pavimentazione e dei marciapiedi della corsia laterale della circonvallazione Nomentana (da via Teodorico a via Michele di Lando).

I lavori saranno eseguiti in orario notturno, dalle 21 alle 6, per limitare i disagi alla circolazione.

Secondo la presidente del Municipio II Francesca Del Bello “per il 30 maggio saranno tutti completati“. Previsto, infine, un investimento di 1,8 milioni di euro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.