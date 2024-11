Avvicinamento vietato: 49enne intercettato e arrestato dai carabinieri ad Acilia

Un sistema tecnologico avanzato e la tempestività dei Carabinieri hanno permesso di bloccare un caso di stalking a Roma.

I militari della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di stalking ai danni della sua ex compagna.

Un allarme decisivo:

L’intervento è scattato grazie a un dispositivo elettronico antistalking in possesso della vittima, che ha inviato un segnale d’allarme in tempo reale alla Centrale Operativa dei Carabinieri.

L’allarme, attivato automaticamente, ha permesso ai militari di intervenire prontamente sul luogo indicato, in via Bepi Romagnoni, dove hanno intercettato l’uomo in flagrante mentre cercava di avvicinarsi all’abitazione della donna, in violazione del divieto impostogli.

Un intervento fulmineo:

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato il 49enne, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Raccolti gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno condotto l’uomo in Caserma per gli accertamenti di rito. Successivamente, è stato trasferito presso le aule del Tribunale, dove il suo arresto è stato convalidato.

