“Ayrton Senna” di Valeria Biotti al The Forum

Venerdì 24 ottobre alle ore 19.00 al The Forum in piazza del Pigneto 8 A, presentazione di un libro che racconta Ayrton Senna non solo come pilota ma soprattutto la sua visione di uomo.

Oltre all’autrice Valeria Biotti (giornalista conduttrice di radio-radio ed editorialista del Corriere dello sport) che si fermerà per il firma copie, sarà presente anche il medico dottor Domenico Salcito che ha prestato il primo soccorso del tragico evento del pilota brasiliano.

Modera il professore Paolo Marcacci.

