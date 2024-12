Baby Gang in azione a Ponte Milvio: terrore tra i giovani della movida

Un nuovo incubo per i giovani frequentatori della movida di Ponte Milvio: una baby gang ha seminato il panico per diverse notti, aggredendo e rapinando adolescenti nei pressi di uno dei luoghi simbolo della vita notturna romana.

L’episodio più recente, avvenuto la scorsa notte, ha visto il gruppo di giovani malviventi minacciare con un coltello un gruppo di coetanei per rubare una banconota da 10 euro.

Poco dopo, la stessa banda si è spostata in via Riano, dove ha preso di mira altri ragazzi, rapinandoli di uno smartphone, un giubbotto e circa 50 euro in contanti.

Grazie alle pronte denunce delle vittime e al lavoro di indagine degli agenti del XV distretto di polizia, i responsabili sono stati identificati e fermati.

Si tratta di tre giovani italiani, arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Un quarto membro del gruppo, un diciassettenne, è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.

Le indagini, tuttora in corso, puntano a individuare eventuali altri complici della baby gang, responsabile di questi atti di violenza e intimidazione che hanno scosso la sicurezza della zona.

