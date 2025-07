Bagno notturno e furto al circolo sportivo: 7 giovani nei guai a Torpignattara

Si sono intrufolati di notte in un circolo sportivo, hanno saccheggiato il bar e si sono concessi un tuffo in piscina come se fossero in vacanza. Ma la loro bravata è finita con una denuncia.

È successo la scorsa notte in via degli Angeli, a Torpignattara, dove sette giovani – tra cui quattro minorenni – sono stati sorpresi dai Carabinieri della stazione locale mentre si godevano il bottino di un’irruzione appena compiuta.

A dare l’allarme è stato il proprietario del circolo, che ha notato dalle telecamere di sorveglianza alcuni movimenti sospetti all’interno della struttura. Subito ha chiamato il 112.

Pochi minuti dopo, i militari sono arrivati sul posto e hanno bloccato i ragazzi ancora all’interno del centro, intenti a bere alcolici sottratti dal bar del circolo e a fare il bagno in piscina come se nulla fosse.

I giovani – un italiano, un colombiano e cinque peruviani, tutti residenti in zona – sono stati identificati e denunciati per furto e violazione di domicilio. Per i quattro minorenni, la segnalazione è stata inviata alla Procura per i Minorenni, mentre per gli altri tre alla Procura ordinaria.

