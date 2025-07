Balduina: ai domiciliari organizza festino con ragazze, champagne, e caviale

Roma, quartiere Balduina. Lunedì sera. In un elegante appartamento di una palazzina residenziale, un trentenne — ai domiciliari per una pesante accusa di sfruttamento della prostituzione — ha deciso di mettere in pausa le restrizioni della giustizia per festeggiare il suo compleanno. Una decisione che, nel giro di poche ore, si sarebbe trasformata in un clamoroso boomerang.

Non una cena silenziosa in famiglia o una videochiamata con amici lontani. No, il protagonista della vicenda ha optato per un vero e proprio party: dieci invitati, musica ad alto volume, giovani ragazze, champagne stappato a fiumi e una torta con candeline. Come in un qualsiasi festeggiamento. Peccato che quella casa, per legge, dovesse essere un luogo di detenzione.

E come se non bastasse, tra gli ospiti c’era anche un coimputato della stessa inchiesta, libero ma pur sempre coinvolto nell’indagine su una rete di prostituzione internazionale che avrebbe sfruttato ragazze appena maggiorenni arrivate dall’Est Europa. Una presenza che, per il giudice, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

A rovinare la festa ci ha pensato la polizia. Intorno alle 22, gli agenti del commissariato Monte Mario si sono presentati per un controllo di routine. Nessuno si aspettava ospiti fuori programma. Ma al citofono, la voce ferma di un poliziotto ha messo in allarme il festeggiato: “Siamo della polizia, ci faccia salire”.

La scena che si sono trovati davanti è sembrata surreale anche a loro. Una tavola imbandita, ragazze che ballavano al ritmo di musica da discoteca, calici sollevati per un brindisi. E lui, il trentenne, che li accoglieva con un sorriso e una proposta imbarazzante: “Volete una fetta di torta?”.

Nessuna voglia di dolce per gli agenti, che hanno subito informato il magistrato di sorveglianza. La risposta è stata netta: arresto immediato. Il tempo di preparare una borsa con gli effetti personali e, in poche ore, la casa si è svuotata e il festeggiato ha lasciato il suo “party privato” per tornare a essere un detenuto, questa volta in cella.

Non era la prima avvisaglia. Qualche tempo fa, l’uomo aveva già fatto parlare di sé chiedendo, mentre era già ai domiciliari, di poter ospitare due ragazze ucraine di 18 anni senza permesso di soggiorno.

Una richiesta che aveva fatto sobbalzare anche i più pazienti tra gli investigatori, visto che proprio quel tipo di profilo ricalcava le vittime del giro di prostituzione di cui lui stesso è accusato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.