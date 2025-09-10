Balduina, il Parco Gabriele Sandri tra degrado e abbandono: la cittadinanza chiede interventi immediati

Un parco che avrebbe dovuto essere un luogo di memoria e di incontro per le famiglie si trasforma ogni giorno di più in uno spazio trascurato e pericoloso.

Parliamo del Parco Gabriele Sandri, in via del Parco della Vittoria alla Balduina, dedicato al giovane tifoso della Lazio ucciso nel 2007 durante una trasferta a San Siro.

Oggi, però, tra rifiuti sparsi, panchine rotte e giochi per bambini senza manutenzione, l’area versa in uno stato di degrado che non può più essere ignorato.

A sollevare il problema è il Comitato Civico Balduina’S, che ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

«Abbiamo predisposto un esposto formale che presenteremo al Municipio XIV, al Municipio I e a Roma Capitale – spiega Carlo Maria Breschi, portavoce del comitato –. Le condizioni attuali del parco, frequentato ogni giorno da famiglie e bambini, sono inaccettabili. Chiediamo interventi immediati e un piano di manutenzione continuativa, perché questo spazio torni a essere sicuro, pulito e accogliente per tutta la comunità».

Chi percorre i viali del parco non può fare a meno di notare il degrado: panchine rotte che minacciano l’incolumità dei visitatori, giochi ormai pericolosi per i bambini, e bagni pubblici completamente inutilizzabili.

Una situazione che, denunciano i residenti, mina il valore di un luogo che dovrebbe essere simbolo di ricordo e di socialità.

Il messaggio della cittadinanza è chiaro: il Parco Gabriele Sandri merita rispetto, cura e sicurezza.

