Balduina, il ritorno delle voragini: paura e disagi in via Marziale

Il cuore della Balduina torna a tremare. Questa volta, è stata via Marziale a cedere sotto il peso del tempo e delle infiltrazioni, regalando al quartiere un nuovo incubo sotto forma di una voragine improvvisa.

A dare l’allarme, intorno alle 15:00, sono stati i residenti, che hanno subito allertato i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada all’altezza dell’incrocio con via Arnobio per garantire la sicurezza e consentire i rilievi necessari.

Traffico deviato e disagi

Il traffico, già congestionato, ha subito ulteriori rallentamenti a causa anche della deviazione della linea bus 990, lasciando pendolari e automobilisti a fare i conti con code e percorsi alternativi.

Intanto, i tecnici di Acea si sono messi al lavoro per accertare la causa del crollo. Le prime ipotesi indicano che la voragine potrebbe essere stata aggravata dal cedimento di tubature sotterranee.

Una scena già vista, purtroppo, troppe volte in questo quadrante della città.

Un quartiere che sprofonda

La Balduina, infatti, sembra avere un appuntamento fisso con le voragini. Lo scorso autunno, via Lattanzio fu teatro di un crollo simile, mentre nell’estate altre buche hanno interessato via Lucilio e via Tito Livio.

Ma il ricordo più inquietante risale al 2018, quando un’enorme frana nei pressi di via Livio Andronico fece crollare una porzione di cantiere, lasciando i residenti in stato di shock e richiamando l’attenzione di tutta Roma.

La speranza dei residenti

Mentre i lavori di messa in sicurezza continuano, i residenti della Balduina si aggrappano alla speranza che questa nuova voragine sia il segnale per un cambiamento.

“Serve un piano straordinario, un vero investimento nella sicurezza del nostro quartiere,” afferma Carla, madre di due bambini piccoli. “Non possiamo aspettare che ci sia una tragedia per vedere risultati concreti.”

La voragine di via Marziale è l’ennesimo campanello d’allarme per un quartiere che, da troppo tempo, attende risposte.

