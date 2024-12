Balduina, intervento anti degrado all’interno del Parco del Pineto

Nel corso dei consueti controlli a contrasto degli insediamenti abusivi e fenomeni di degrado all’interno del Parco del Pineto, questa mattina gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente a personale dell’Ente Roma Natura e dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti all’interno del parco, all’altezza di via Damiano Chiesa, dove sono state trovate alcune tende alloggi di fortuna e una grande quantità di rifiuti.

Grazie all’intervento di AMA è stato possibile rimuovere circa un quintale di materiale tra lamiere, tende e rifiuti. Al momento dell’intervento non era presente alcun occupante.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.