Bambini in lacrime nell’auto al sole: salvati dai vigili, denunciata la madre

Un pianto soffocato e insistente, proveniente dall’interno di una vettura parcheggiata sotto il sole della Capitale.

È stato questo dettaglio, tragico e inequivocabile, ad attirare l’attenzione di un cittadino di passaggio e a evitare che una normale mattinata di shopping si trasformasse in un dramma della negligenza.

L’episodio, avvenuto nel cuore di Roma, ha visto l’immediato intervento di una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Storico, impegnata nel consueto servizio di vigilanza stradale nel quadrante.

Un intervento tempestivo che ha messo in salvo due fratellini e fatto scattare pesanti provvedimenti giudiziari.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa. Quando gli agenti hanno risposto alla segnalazione del passante, si sono trovati di fronte a uno scenario potenzialmente letale: l’auto, lasciata ferma in un punto completamente esposto alla calura, si era trasformata in pochi minuti in una vera e propria serra.

All’interno, i due minori davano evidenti segni di spavento e spossatezza. Gli operanti si sono subito attivati per tranquillizzare i piccoli, che nel frattempo, per istinto o per puro caso, erano riusciti ad azionare i comandi interni e ad abbassare parzialmente i finestrini, garantendo un minimo ricambio d’aria.

Una volta messi in sicurezza i bambini e verificato che non necessitassero di un ricovero d’urgenza, gli agenti hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili del veicolo.

La scoperta e l’intervento a via della Greca

Le ricerche, condotte capillarmente tra i passanti e i locali della zona, si sono concluse poco dopo all’interno di alcuni esercizi commerciali del perimetro.

Lì i vigili hanno individuato la madre dei bambini, allontanatasi per sbrigare alcune commissioni e fare acquisti, apparentemente ignara del rischio a cui aveva appena esposto i propri figli.

Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata immediatamente presso gli uffici del Comando di via della Greca per procedere a tutti gli accertamenti di Polizia Giudiziaria.

La posizione della madre è ora al vaglio della magistratura. Al termine delle attività di rito, la donna è stata formalmente deferita all’Autorità Giudiziaria: dovrà rispondere del reato di abbandono di minori (articolo 591 del Codice Penale), una fattispecie che punisce l’esposizione al rischio potenziale della vita o della salute dei bambini, a prescindere dal fatto che abbiano riportato o meno lesioni fisiche.

Parallelamente, i caschi bianchi hanno provveduto a informare tempestivamente i servizi sociali territoriali.

Spetterà ora a questi ultimi, di concerto con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, avviare i monitoraggi previsti dalla legge per valutare il contesto familiare e la tutela a lungo termine dei due bambini.

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