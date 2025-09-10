Banda armata di piccone e pinza tenta il colpo in un negozio di orologi di lusso: la porta resiste

Un blitz in piena regola, ma finito nel nulla. È quanto accaduto nella notte in via Francesco Acri, dove una banda ha tentato di svaligiare il centro Conte Orologi, specializzato nella compravendita di orologi di lusso, nuovi e usati.

Arrivati a bordo di un’auto, i malviventi sono scesi con un vero e proprio arsenale da scasso: un piccone, una grossa pinza per forzare la serranda e persino un estintore.

Per diversi minuti hanno colpito e armeggiato contro l’ingresso e la vetrina, senza però riuscire a sfondare la porta blindata. Alla fine, costretti a desistere, si sono dati alla fuga, lasciando dietro di sé solo danni per alcune migliaia di euro.

La notizia del tentato colpo è stata resa nota direttamente dai titolari, che hanno diffuso sui social le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Nel video si vedono i ladri in azione, intenti a colpire ripetutamente l’ingresso del negozio.

Durissimo il commento dei proprietari:

«Non sono riusciti a entrare, ma hanno provocato gravi danni all’ingresso. Lavoriamo ogni giorno e vogliamo essere tutelati. Vi prego di prendere precauzioni. Questa non è l’Italia che vogliamo: agite, fate qualcosa». Un appello diretto al sindaco Roberto Gualtieri e alle istituzioni, affinché vengano rafforzati i controlli e garantita maggiore sicurezza.

