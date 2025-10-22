Banda di “latinos” rapinavano anziani nei parcheggi. L’inseguimento ad alta velocità poi l’arresto

Parcheggi dei supermercati trasformati in trappole, anziani e persone fragili selezionati con cura, e un copione perfettamente orchestrato per derubarli.

Ma questa volta la Polizia di Stato è riuscita a fermare tre dei componenti di una banda seriale, con un inseguimento da film tra le strade di Roma sud.

Tutto è cominciato quando una pattuglia in borghese del Commissariato Romanina ha intercettato un’auto sospetta in zona Anagnina. A bordo, tre uomini e una donna, tutti con precedenti per reati simili, si muovevano con fare guardingo.

I poliziotti hanno deciso di seguirli e li hanno visti dirigersi verso il parcheggio di un supermercato. Dopo un primo tentativo fallito, il gruppo non si è dato per vinto: si è spostato poco distante, pronto a mettere in scena il loro copione collaudato.

Affiancata l’auto di un’anziana, uno dei complici ha lasciato cadere un oggetto vicino alla portiera per attirare la sua attenzione.

Nel frattempo, la donna del gruppo si è avvicinata al lato passeggero e ha tentato di sfilare la borsa. Ma proprio in quel momento gli agenti sono intervenuti.

Il conducente, in preda al panico, ha ingranato la retromarcia, cercando di fuggire e rischiando di investire la stessa vittima.

Ne è nato un inseguimento mozzafiato di oltre dieci chilometri: contromano, semafori rossi ignorati, manovre spericolate.

La corsa si è conclusa in una strada di campagna senza uscita, quando l’auto si è schiantata contro un muro.

Tre dei quattro complici sono stati bloccati dopo aver opposto resistenza, mentre la donna è riuscita a far perdere le sue tracce ed è tuttora ricercata. Durante le perquisizioni, la Polizia ha recuperato telefoni, la borsa e il denaro contante appena sottratto.

I tre uomini, di origine peruviana e tra i 26 e i 55 anni, sono stati arrestati. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

