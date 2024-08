Bara vicino alla casa di Tiziana Ronzio ‘paladina’ antimafia a Roma Tor Bella Monaca

Nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma è stata ritrovata stamattina, 25 agosto 2024, una finta bara di compensato di colore nero vicino ai cassonetti dell’immondizia nei pressi dell’abitazione di Tiziana Ronzio, paladina antimafia presidente dell’associazione contro l’illegalità Torpiùbella.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri, la Polizia con la scientifica per i rilievi. La bara è stata posta sotto sequestro. La donna da tempo vive sotto scorta proprio per le minacce ricevute da un clan criminale che opera anche nel quartiere.

BALDASSARRE: SOLIDARIETÀ A RONZIO, PREOCCUPA DEGRADO MAFIOSO DI ROMA

«La mia solidarietà per l’intimidazione subita a Tiziana Ronzio, che da anni lotta per la legalità, insieme ad un bellissimo movimento di popolo, a Tor Bella Monica. Il degrado mafioso della criminalità della Capitale è preoccupante; oramai, purtroppo, un dato acquisito, rispetto al quale occorre agire con strumenti di indagine e repressivi adeguati. Conosco il lavoro che Tiziana e tanti cittadini portano avanti a Tor Bella Monaca. A Tiziana va la mia solidarietà. Nessuno fermerà il suo lavoro e il riscatto di un territorio che si è messo in movimento e rigetta con orgoglio e dignità ogni intimidazione e deriva criminale».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

