Barricata dei pusher al Quarticciolo: lanciano bottiglie di pomodoro contro i poliziotti, costretti a chiedere rinforzi

Bottiglie di vetro piene di conserva lanciate dai balconi, famiglie scese in strada per liberare un pusher e poliziotti costretti a chiedere rinforzi per salvarsi: martedì mattina il Quarticciolo si è trasformato in un campo di battaglia.

Erano poco prima delle 7 quando una volante nota in via Molfetta un giovane africano, 25 anni, sorpreso a spacciare cocaina. I poliziotti intervengono, convinti di portare a termine un normale arresto per droga. Ma all’improvviso scoppia la rivolta.

Dalle finestre partono bottiglie di vetro colme di salsa, che si schiantano a pochi centimetri dagli agenti. Un tiro al bersaglio capace di trasformarsi in tragedia. In strada, intanto, alcune famiglie italiane si schierano in difesa dello spacciatore, tentando di sottrarlo alle manette.

Gli agenti restano accerchiati. Tre di loro rimangono feriti e vengono trasportati in ospedale con giorni di prognosi. Solo l’arrivo di altre pattuglie riesce a ristabilire l’ordine.

Il pusher finisce in manette ed è già stato portato davanti al giudice per direttissima, che ha disposto il trasferimento a Rebibbia.

Ma le indagini non si fermano: la polizia ha identificato alcuni dei pregiudicati che hanno partecipato alla rivolta e individuato il balcone da cui sono state lanciate le bottiglie. Le accuse potrebbero trasformarsi in tentato omicidio.

L’episodio è solo l’ultimo di una lunga scia di violenze che insanguina il quartiere. Una guerra quotidiana tra forze dell’ordine e criminalità, che continua a trasformare il Quarticciolo in una delle zone più calde della Capitale.

