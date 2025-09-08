Basilica di San Giovanni in Laterano: tentano il colpo alla cassetta delle offerte, ma vengono sorpresi dal sacerdote

Nel cuore del Giubileo, tra fedeli e pellegrini, quando un uomo e una donna hanno deciso di mettere in atto un piano che li avrebbe potuti far guadagnare qualche banconota dalla cassetta delle offerte della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Ma il loro colpo è naufragato, e a fermarli è stato l’ingegno di chi conosce bene ogni angolo del luogo sacro.

La coppia aveva uno schema preciso: mentre la giovane faceva da palo, il complice, armato di uno spadino artigianale, cercava di estrarre denaro dalla cassetta.

La mossa è stata notata da un sacerdote, custode della Basilica, che li ha colti in flagrante proprio mentre erano riusciti a impossessarsi di una banconota da 20 euro.

Le grida di allarme del sacerdote hanno subito attirato l’attenzione degli agenti del Commissariato Esquilino, di pattuglia all’esterno della Basilica.

Nonostante il tentativo di fuga e la resistenza opposta prima al custode e poi ai poliziotti, i due malviventi sono stati fermati in pochi istanti.

Questa mattina, a Piazzale Clodio, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto dei due, gravemente indiziati dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

