“Basta voglio farla finita”, donna si getta nel Tevere: salvata in extremis

Attimi di paura ieri mattina a Trastevere, dove una donna di circa sett’anni è stata tratta in salvo dalle acque del Tevere dopo essersi gettata nel fiume nel tentativo di togliersi la vita.

L’allarme è scattato intorno alle 11:30 di giovedì 16 ottobre, quando una passante, notando il corpo della donna galleggiare all’altezza di ponte Sublicio, ha chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti sul posto gli agenti delle forze dell’ordine insieme alla squadra fluviale.

Uno dei soccorritori, senza esitare, si è tuffato in acqua riuscendo a raggiungere e recuperare la donna, ormai priva di sensi e trascinata dalla corrente.

Riportata a riva, è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in ospedale.

La donna, senza documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

