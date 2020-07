Battaglia (PD): “Bene Asl per riavvio riabilitazione minori Villa Fulvia

Erica Battaglia membro della Direzione regionale del Partito democratico in una nota sostiene di “attendere con fiducia l’esito della verifica avviata dalla Asl sulla struttura di Villa Fulvia” a Roma “comunicata ieri e programmata per lunedi 3 agosto 2020. Siamo certi infatti che le Istituzioni sanitarie sapranno trovare una soluzione alle legittime preoccupazioni di tanti genitori che ad oggi temono la mancata riapertura degli ambulatori dedicati alla riabilitazione neuropsichiatrica.

“Sono 150 i bambini e i ragazzi coinvolti – continua Battaglia- . Il delicato periodo di lockdown e la successiva fase che stiamo attraversando è ed è stata molto faticosa per i minori con disabilità. Attendiamo quindi lunedì 3 agosto per capire come e quando la Asl permetterà di riprendere in sicurezza dette terapie, certi della collaborazione che la struttura vorrà garantire. Va scongiurato infatti quello che le famiglie temono, concentrando ogni sforzo per garantire non solo la continuità assistenziale ma anche una riabilitazione in presenza (e non più a distanza) a nostri giovani cittadini”.