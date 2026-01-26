B&B “fantasma” in zona Vaticano: ospiti mai registrati, sospesa la licenza

Cinquanta prenotazioni regolarmente incassate, oltre duecento persone ospitate tra le mura di un appartamento nel cuore di Roma, ma zero comunicazioni alle autorità.

È questo il bilancio emerso dai controlli degli agenti del Commissariato Borgo, che hanno scovato una struttura ricettiva completamente distaccata dai circuiti di controllo statali.

La normativa vigente obbliga ogni gestore di alloggi turistici a registrare le generalità degli ospiti entro 24 ore dal loro arrivo sul portale della Polizia di Stato. In questo caso, però, la struttura non solo non effettuava le registrazioni, ma è risultata mai accreditata al sistema:

Considerata la gravità delle inadempienze, che impedivano il monitoraggio preventivo di chi soggiornava nella Capitale, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per 5 giorni ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

