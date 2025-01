BEFANA 2025 al Bioparco di Roma

Nel giorno dell’Epifania il Bioparco di Roma organizza una grande una caccia al tesoro ‘Alla ricerca della calza d’oro’ rivolta alle famiglie per esplorare il parco e conoscere curiosità ed aneddoti sulla Befana.

I partecipanti dovranno superare quattro divertenti prove per poter trovare la calza d’oro. La prima è ‘pesi e misure’: i partecipanti dovranno capire il peso o la misura degli oggetti che la Befana ha perso lungo il suo viaggio notturno.

La seconda è la ‘staffetta della scopa,’ un percorso ad ostacoli da svolgere nel minor tempo possibile. Per superare la terza prova bisognerà comporre una filastrocca inedita sulla vecchietta volante.

‘Ritratto con tatto’ è il tiolo della quarta ed ultima prova che consisterà nel creare con tele, stoffe e stracci il ritratto della Befana a terra.

Ad ogni prova superata verrà consegnata una caramella colorata, chi avrà ottenuto tutte e quattro le caramelle colorate potrà andare a ritirare l’indizio finale che condurrà le squadre a ritrovare la mitica calza d’oro.

Attività su prenotazione. La prenotazione dovrà essere effettuata almeno entro 24 h prima della data dell’evento a: info@ilflautomagico.net

Durante la giornata si potrà partecipare all’attività educativa ‘Chi non si adatta è perduto’. Dalle ore 11.00 alle 15.15, in compagnia di un operatore didattico, si osserveranno da vicino animali molto interessanti come gechi del Madagascar, testuggini dalle zampe rosse, rane freccia, rospi, pogone, axolotl, camaleonti e insetti stecco.

Per un totale di sei appuntamenti. Si potrà scoprire come, attraverso la selezione naturale, le forme di vita abbiano trovato adattamenti a volte molto ingegnosi per riuscire a sopravvivere.

Prenotazione obbligatoria; si prenota il giorno stesso della visita presso il desk prenotazioni all’ingresso del parco.

Infine, lo staff zoologico sarà a disposizione del pubblico per approfondire le conoscenze sugli esemplari ospiti del parco e per ricevere stimoli su tutto ciò che è legato all’ambiente naturale e alla sua conservazione.

Gli appuntamenti: 11.00 macachi – 11.30 lemuri catta – 12.00 elefanti – 14.00 scimpanzé – 15.00 otarie – 15.30 pinguini

