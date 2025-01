Befana: arriva la “Vecchina Ecologista” con Ecoitaliasolidale

In occasione della festività dell’Epifania, Ecoitaliasolidale celebra la Befana, figura emblematica della tradizione popolare, che quest’anno assume una nuova valenza ecologica. Un’iniziativa che intende promuovere comportamenti più responsabili verso l’ambiente, proprio attraverso il simbolo di questa festa tanto amata dai bambini.

“La Befana, la vecchina che preferisce volare su una scopa anziché utilizzare mezzi inquinanti, può diventare un potente messaggio di sensibilizzazione ambientale, soprattutto per le giovani generazioni“, afferma Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale diel Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“L’invito che rivolgiamo ai genitori è quello di sfruttare l’occasione della festa per sensibilizzare i più piccoli alla causa ambientale, promuovendo l’iniziativa Difendiamo l’ecosistema giocando” prosegue Benvenuti.

“Scegliamo giocattoli realizzati con materiali naturali, come il legno, o con materiali di recupero e riciclabili, affinché possano essere riutilizzati e non diventino rifiuti difficili da smaltire. È altresì importante prediligere giochi e videogiochi che insegnino ai bambini il rispetto per la natura, la protezione dell’ambiente e la tutela degli animali a rischio di estinzione o abbandono. Dobbiamo, invece, eliminare dalla nostra cultura giochi violenti o che contengano materiali dannosi per la salute dei bambini.”

Inoltre, Ecoitaliasolidale rinnova l’appello a ridurre l’uso degli imballaggi eccessivi, uno dei principali problemi nella gestione dei rifiuti in Italia. Ogni anno, infatti, nel nostro Paese si producono oltre 30 milioni di tonnellate di rifiuti solidi urbani, di cui un terzo in peso e metà in volume è costituito da imballaggi. La proposta è quella di confezionare i regali con carta riciclata, proveniente da materiali già utilizzati, contribuendo così a preservare le risorse naturali e ad evitare il disboscamento.

“La nostra iniziativa,” conclude Benvenuti, “ha un duplice obiettivo: promuovere la sicurezza e la legalità, ma anche sensibilizzare i più giovani sull’importanza di proteggere l’ambiente. La Befana, simbolo di questa festa, può essere il veicolo ideale per trasmettere messaggi di educazione ambientale che coinvolgano tutta la comunità, in particolare i bambini, che sono fortemente attratti dai simboli delle festività e dai doni che all’Epifania vengono distribuiti.“

