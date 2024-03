Bene deliberazione su Tenuta della Mistica

“Bene la deliberazione sul futuro della Tenuta della Mistica, approvata il 19 marzo 2024 dall’Assemblea Capitolina. Un atto che impegna tutte le strutture competenti ad avviare, attraverso una 𝗰𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗮 e una 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲, una progettazione integrata e multidisciplinare che – tenendo conto delle esperienze sociali già attive nell’area – possa determinare una reale 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗧𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮, un unicum dal punto di vista ambientale, faunistico e archeologico a pochi passi dal centro.

Come Municipio, attraverso atti di Consiglio e Giunta, in sinergia con le Commissioni capitoline Ambiente e Cultura, abbiamo affermato in più occasioni la volontà e la necessità di rilanciare la Tenuta della Mistica, rendendola pienamente fruibile ai cittadini e alle cittadine del quadrante est della Città. Con la deliberazione approvata oggi, dunque, si compie un importante passo in avanti che va in questa direzione”.

Così in una nota il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, l’assessore all`Ambiente, Edoardo Annucci, e l’assessore al Patrimonio, Sergio Scalia.

