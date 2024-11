“Bene realizzazione del Museo della Scienza, intanto si riapra il Museo Astronomico dell’Eur”

“In attesa della realizzazione del Museo della Scienza, il cui progetto prevede il riutilizzo delle vecchie caserme di via Guido Reni e sempre che Cassa Depositi e Prestiti non decida di annullare tutto, chiediamo che il Campidoglio riapra al più presto il Museo Astronomico dell’Eur: romani e turisti hanno il diritto di usufruire di questa struttura, ormai inattiva dal 2014, che da qualche mese risulta addirittura cancellata dalla lista dei musei di Roma presente sul web.

Una cosa deve essere chiara: la nostra città non può permettersi di perdere questi spazi perché rappresentano un patrimonio culturale e scientifico da custodire gelosamente che, in assenza di scelte diverse da quelle attuali, rischia purtroppo di essere disperso.

Proprio per questo, ormai da tempo, stiamo chiedendo al Sindaco e agli assessori competenti di chiarire definitivamente se è stato deciso lo smantellamento del Museo Astronomico e, in caso, di rivedere tale decisione, mettendo in campo fondi e interventi concreti per aggiornarlo, rilanciarlo e renderlo nuovamente fruibile al pubblico, mantenendolo nell’attuale sede, dove adiacente c’è il Planetario già funzionante».

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, rispettivamente capogruppo e consigliere nel Municipio IX Eur di Azione.

