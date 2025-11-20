Beni comuni, il Municipio XI coinvolge i cittadini: firmati dieci patti di collaborazione

Il Municipio Roma XI compie un passo importante verso una nuova idea di città: una città in cui la cura dei beni comuni non è più un gesto isolato, ma un impegno condiviso tra istituzioni e cittadini.

Sono stati appena firmati i primi dieci patti di collaborazione con le realtà attive del territorio, un traguardo che segna l’avvio ufficiale della gestione partecipata degli spazi urbani.

Un percorso costruito insieme a nove associazioni e gruppi impegnati ogni giorno nella tutela dell’ambiente, nell’inclusione sociale, nell’educazione civica e nei progetti innovativi che guardano al futuro.

Per la prima volta, questi patti prevedono anche risorse economiche per rimborsare le spese sostenute dai cittadini attivi: una svolta che supera la vecchia logica dell’adozione e apre a un modello basato su coprogettazione e corresponsabilità.

“Con la firma di questi primi 10 patti di collaborazione, la cura del territorio diventa un impegno collettivo che rafforza il legame tra comunità e istituzioni”, spiega il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi.

Un entusiasmo condiviso anche da Daniela Gentili, assessora all’Ambiente in Municipio XI: “La cura del bene comune nasce dal dialogo. Vogliamo trasformare attività quotidiane in processi partecipati che valorizzano davvero il territorio”.

Gli interventi messi in campo dalle associazioni sono numerosi e diversificati: dalla manutenzione di parchi e aree verdi al decoro urbano, dall’animazione territoriale all’educazione ambientale, fino alla raccolta di dati e immagini tramite droni, senza dimenticare i percorsi comunitari negli orti urbani che già rappresentano un punto di riferimento per molti residenti.

Le realtà coinvolte sono: Una Finestra Laica sul Territorio Aps, Gli Squilibrati Aps, Mammaroma Odv, Orti Urbani Valle dei Casali Aps, Fondazione Orti Sociali Arvalia Ets, Comitato di Quartiere Petrelli, La Contea, A-Educ-A Odv e Asd Abc-Droni. Gruppi diversi, uniti da un obiettivo comune: prendersi cura del territorio e renderlo più vivibile per tutti.

