“Bentornata Gardensia”, punto di solidarietà a Villa Torlonia

In occasione della Giornata Internazionale della Donna torna l’iniziativa “Bentornata GARDENSIA” organizzata da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Nelle giornate di Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Marzo 2024 anche in 100 piazze a Roma e provincia tantissimi volontari distribuiranno piante di gardenia e di ortensia per raccogliere fondi che permetteranno ad AISM da un lato di garantire e potenziare i servizi sul territorio alle persone colpite da sclerosi multipla e patologie correlate e dall’altra di sostenere la ricerca scientifica su questa invalidante malattia.

Nell’ambito di questo importante appuntamento, anche quest’anno a Villa Torlonia presso la struttura di Technotown – hub della scienza creativa dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura verrà allestito un punto di solidarietà AISM: nei giorni di sabato 9 e domenica 10 marzo, dalle ore 10 alle 18, quanti vorranno contribuire a sostenere la ricerca scientifica con un gesto di solidarietà e con una donazione minima di 15€, potranno regalarsi o regalare una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe.

In Italia sono circa 137 mila le persone colpite da sclerosi multipla, di cui oltre 12 mila nel Lazio, e ogni anno 3.600 nuove persone ricevono una diagnosi di sclerosi multipla e patologie correlate. Il 50% di esse è giovane, non ha ancora 40 anni, e le donne sono colpite due volte più degli uomini. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della malattia e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

