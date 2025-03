Benvenuti (Ecoitaliasolidale) proseguiamo  a denunciare la cattiva gestione del verde urbano a Roma

«Ecoitaliasolidale da anni esprime preoccupazione e denuncia la grave mancanza di attenzione nella gestione degli alberi e del verde urbano nella Capitale».

Lo dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

«Proseguono nella Capitale – continua la nota – le azione di abbattimento di alberature di grandi dimensioni e di numerosi anni di vita. Recentemente sono innumerevoli le segnalazioni pervenute da cittadini ed associazioni che evidenziano alberi di grosso fusto, con chiome ancora verdi che vengono abbattuti. Peraltro alberi che possono essere sostituiti sino ad un anno dall’abbattimento, come disposto dall’art. 41 del Regolamento del Verde.

Ed allarmante è proprio il bilancio fra gli alberi tagliati e quelli ripiantati: Quasi 18 mila gli abbattimenti nel triennio 2021-2023, secondo il riepilogo degli interventi di manutenzione del verde verticale, a fronte di 2.400 piantumazioni.

Roma, che rappresenta il Comune con il maggior numero di ettari verdi in Europa, con ben 85.000 ettari che rappresentano il 67% dell’intero territorio cittadino, sta affrontando ormai da anni una gestione del verde completamente inadeguata. Non solo, la Capitale è il più grande Comune agricolo d’Europa con 50.000 ettari di terreni coltivati.

La città dovrebbe essere un esempio di eccellenza nella cura del suo patrimonio naturale, ma la realtà è ben diversa.

Negli ultimi anni, infatti, numerosi alberi e rami caduti hanno causato tragici incidenti, con due vittime, feriti e danni alle automobili, per non parlare della situazione in cui versano gli alberi della Pineta di Castel Fusano che è sempre più preoccupante. Lo sosteniamo da anni, non solo a causa degli incendi che hanno interessato la pineta durante i mesi estivi, ma anche per la diffusione sempre più invasiva della cocciniglia tartaruga, nome scientifico Toumeyella parvicornis che avrebbero negli ultimi 5 anni distrutto più di 120 ettari di pineta e la caduta di alberi fa parte proprio di questa criticità.

La storica Pineta di Castel Fusano, area protetta, copre un territorio di 916 ettari, la più ampia area verde della Capitale. Ampi ettari con le principali alberature di pinus pinea danneggiate dal fuoco, sino a quello del 17 Luglio 2017, quando un ulteriore incendio doloso ha bruciato 100 ettari della pineta nella zona a ridosso di Via Cristoforo Colombo e Via del Lido di Castel Porziano.

Non va meglio per la Pineta di Castel Porziano, una estensione di 6.000 ettari di verde, di cui 600 ettari di pineta, con migliaia di pini compromessi, poi abbattuti a causa della cocciniglia».

«Vorremmo ricordare – prosegue Benvenuti – che la presenza del pericoloso parassita, Tumeyella Parvicornus, la cocciniglia tartaruga, una presenza iniziata dal 2018 tra Mostacciano e la Laurentina, grazie alla mancanza di adeguati trattamenti fitoterapici oggi interessa l’80% dei Pinus pinea della Capitale, circa 120.000 esemplari, mettendo a rischio, ben un terzo del totale delle alberature presenti a Roma.

Come evidenziato dal Prof. Campanella, scienziato di fama internazionale ed in passato Preside della Facoltà di Chimica all’Università La Sapienza di Roma non basta piantare nuovi alberi: è necessario un piano concreto di cura, monitoraggio e potatura, con interventi tempestivi ogni 5 anni, come suggerito dalle linee guida di buona gestione.

Oltre a questo, la città ha un indice di verde fruibile per ogni cittadino, sempre secondo il Prof. Campanella, di soli 17 metri quadrati, ben al di sotto della media nazionale che è di 20 mq. Un dato che evidenzia l’urgente necessità di ampliare le aree verdi accessibili e di rafforzare gli spazi naturali per i cittadini romani.

Ricordiamo che gli alberi non solo migliorano la qualità dell’aria, ma possono salvare vite. Come ricordato dal Prof. Luigi Campanella, un recente studio pubblicato su The Lancet evidenzia che aumentare del 30% la copertura arborea in 50 città europee ridurrebbe del 40% i decessi legati all’afa. “La visione di una ‘fitopoli’, una città dove lo spazio riservato alle piante sia pari all’86,7% del territorio, torna ad essere più attuale che mai, ”Progetti come Grow Green, avviati nel 2017 in Europa e supportati in Italia dal PNRR, puntano proprio a incrementare gli spazi verdi per contrastare il riscaldamento globale e le alluvioni”

Nel corso della recente Giornata Nazionale dell’Albero, il Presidente di Ecoitaliasolidale Piergiorgio Benvenuti, ha ricordato anche l’importanza della teoria elaborata dal ricercatore olandese Cecil Konijnenijk, basata sulla formula empirica 3-30-300:

– Ogni persona dovrebbe poter vedere almeno 3 alberi dalla finestra di casa.

– Il 30% del proprio quartiere dovrebbe essere ricoperto da verde.

– La distanza dal parco più vicino non dovrebbe superare i 300 metri.

Tali idee, sostenute da una crescente bibliografia scientifica internazionale, trovano riscontro in pratiche come il “bagno nella foresta” in Giappone, le “foreste della felicità” nei Paesi Bassi e la “vitamina N(atura)” teorizzata dall’inglese Oliver Sacks.

Roma ha dunque un’opportunità unica, grazie alla sua estensione verde e agricola, di diventare un modello di sostenibilità urbana. Tuttavia -ha concluso Benvenuti- ciò richiede un impegno serio da parte delle istituzioni e un cambiamento radicale nella gestione del verde urbano»

