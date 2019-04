Bibliopoint Perlasca, i prossimi appuntamenti

Tra gli eventi del Bibliopoint Perlasca in via Barelli 7 a Pietralata segnaliamo:

Martedì 16 aprile, ore 17:30, la presentazione del libro Passeggiando nella periferia romana. La nascita delle borgate storiche di Irene Ranaldi, sociologa, presidente di Ottavo Colle.

Presentano il volume: Checchino Antonini, giornalista di “Left” e Sergio Braga, giornalista di “Il salto”.

Sarà presente l’autrice

Il libro è una incursione urbana nelle 12 borgate ufficiali romane (il termine Borgata è usato per la prima volta nel piano regolatore di Roma del 1931 da Marcello Piacentini che lo ha redatto): San Basilio, Trullo, Tor Marancia, Primavalle, Acilia, Prenestino,Tiburtino III, Pietralata, Tufello, Val Melaina, Gordiani, Quarticciolo. Una guida per chi vuole conoscere l’altra faccia della città e scoprire angoli di Roma pieni di fascino e storia.

Mercoledì 17 aprile, ore 17:30 il LAB – Lettori Attivi di Bibliopoint ha scelto come libro del mese “Il censimento dei Radical Chic” di Giacomo Papi