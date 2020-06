Biblioteca nazionale centrale di Roma, riaprono sale consultazione dal 15 giugno

A partire da lunedì 15 giugno – informa un comunicato stampa – riaprono le sale di consultazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

La priorità assoluta è garantire la sicurezza e la salute di utenti e dipendenti, d’altra parte non abbiamo mai smesso di credere nella nostra responsabilità di custodi del patrimonio che conserviamo a disposizione di lettori, studenti, studiosi e ricercatori.

Certo, ancora per un po’, l’ingresso sarà contingentato e esclusivamente su prenotazione e nel rispetto di una procedura e di alcune semplici regole che gli utenti sono pregati di leggere con attenzione: http://www.bncrm.beniculturali.it/it/325/archivio-news/3649/

Le sale aperte saranno: Umanistica, Scienze Giuridiche, Sala Manoscritti e Sala Collezioni Speciali.

Nell’atrio verranno lasciati attivi i due banconi per il prestito (restituzione e consegna), con le stesse modalità adottate a partire dal 18 maggio scorso (anche se il numero dei prestiti giornalieri aumenta a 70), e la postazione dell’Ufficio Accoglienza per le tessere (stampe, rinnovi, assegnazioni temporanee etc., che – ricordiamo – sono servizi per i quali è fondamentale prenotarsi).

L’orario sarà il seguente:

LUN –VEN: dalle 9.30 alle 13.30, apertura delle sale di consultazione

LUN – VEN: dalle 10.00 alle 14.00, apertura servizio prestito

La Biblioteca rimane chiusa il sabato.

Si ricorda che sono tuttora attivi i SERVIZI DA REMOTO grazie ai quali speriamo non abbiate mai smesso di leggere, nemmeno nei più tristi giorni di lockdown.

Accesso a portali digitali

Accesso banche dati da remoto

Informazioni bibliografiche via skype o via email

Nuovo servizio di document delivery gratuito

Rinnovo tessera

Iscrizione da remoto

Si ricorda infine la procedura per il PRESTITO, già attiva dal 18 maggio scorso.